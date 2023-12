POL-IGB: Brand eines Altpapiercontainers in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am Samstag, den 23.12.2023, kam es zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr, auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses in der Wollbachstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein in Verlängerung der Auffahrt ordnungsgemäß geparkter grauer Seat mit IGB-Kreiskennzeichen rechtsseitig am Heck von einem anderen, bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der ...

