Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbruch in Einfamilienhaus, Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Sonntag (04.08.2024, 21:00 Uhr) und Dienstag (06.08.2024, 09:45 Uhr) ist es in Bad Dürrheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Bereich Lerchenstraße gewaltsam Zutritt in das Haus. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Entwendet wurde nichts (aktueller Ermittlungsstand).

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürrheim unter 07726 93948 0 entgegen.

