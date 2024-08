Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Mehrere Unfälle in Lauffen gebaut - 64-Jähriger betrunken unterwegs- Polizei sucht Zeugen (08.08.2024)

Deißlingen-Lauffen (ots)

Am Donnerstagabend ist ein betrunkener Autofahrer in Lauffen unterwegs gewesen und hat dabei mindestens zwei Unfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 20.45 Uhr war ein 64-jähriger Fahrer eines BMW auf der Hauptstraße von Deißlinger herkommend in Richtung Lauffen unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs kam der Mann nach links auf die Verkehrsinsel und versuchte im Zuge dessen nach links gegen zu lenken. Hierbei überfuhr er den rechten Bordstein und kollidierte mit dem Willkommensschild der Ortschaft Deißlingen/ Lauffen. Anschließend stieg der Mann kurz aus, begutachtete den entstandenen Schaden in Höhe und fuhr mit seinem stark beschädigten Auto davon. Sein vorderes Autokennzeichen ließ er jedoch an der Unfallstelle zurück. Auch eine Spur auslaufender Betriebsstoffe zog er hinter sich her. Kurze Zeit später fuhr der BMW-Fahrer auf der Römerstraße und prallte auf Höhe Hausnummer 118 mit einem dort am rechten Straßenrand geparkten Hyundai zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort. Beide Unfälle konnten von aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, die dies bei der Polizei meldeten. Die Beamten konnten den 64-Jährigen und den beschädigten BMW vor seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Überprüfung stellten sie starken Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von beinahe 4,7 Promille bestätigte ihren Verdacht. Er musste den Polizisten ins Krankenhaus folgen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auch seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Am BMW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Die alarmierte Feuerwehr Deißlingen entfernte die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Straße. Das Polizeirevier Rottweil sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des 64-Jährigen vor und nach den Unfällen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

