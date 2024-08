Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte stehlen zwei E-Bikes in der Straße "Innere Hagenäcker" - Polizei sucht Zeugen (08.08.2024)

Gosheim (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 20 Uhr und Mitternacht, in der Straße "Innere Hagenäcker" zwei E-Bikes im Gesamtwert in Höhe von etwa 7.000 Euro gestohlen. Die gegen Diebstahl gesicherten Zweiräder waren in einem unverschlossenen Gartenhaus auf einem Grundstück abgestellt. Es handelt sich hierbei um ein grau-grünes und ein weiß-schwarzes Rad der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Pro 750, Herstellerjahr 2023. Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Verbleib der Fahrräder nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell