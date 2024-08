Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen o.E./ Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Überholen - Polizei sucht Zeugen (08.08.2024)

Neuhausen o.E. (ots)

Der Polizeiposten Mühlheim sucht Zeugen zu einem Unfall, der am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, auf der Bundesstraße 311 zwischen Worndorf und Neuhausen passiert ist. Ein 22 Jahre alter Peugeot Scudo-Fahrer scherte kurz nach Danningen im Bereich einer Kuppe nach links aus, um mehrere Fahrzeuge vor ihm zu überholen. Ein hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug und vor ihm fahrender 43-jähriger Fahrer eines Sattelzuges Daimler-Benz hatte die gleiche Idee und setzte zum Überholen an. Der junge Kurierfahrer erkannt die Situation und wich nach links in den Grünstreifen aus, wo er zum Stehen kam. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Am Peugeot entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, da die beiden Beteiligten unterschiedliche Hergänge schildern. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 7463 9961-0 zu melden.

