Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 523- Lastwagenanhänger kippt um (08.08.2024)

Deißlingen (ots)

Rund 39.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, auf der Bundesstraße 523 passiert ist. Ein 43-jähriger Fahrer eines Lastwagens Mercedes mit einem Spezialanhänger war im Kreisverkehr B 523/ B 27 unterwegs und fuhr aus diesem in Richtung Trossingen aus. Hierbei geriet das in einem Tank im Anhänger befindliche Wasser ins Schwanken, weshalb der Spezialanhänger, welcher zusätzlich zirka 10 Tonnen Splitt geladen hatte, umkippte. Der Anhänger fiel auf die dortigen Leitplankenelemente und beschädigte zusätzlich ein Verkehrszeichen. Der 43-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Firma des Lastwagenfahrers richtete den Spezialanhänger wieder auf und entfernte mit einem Bagger den im Bankett verteilten Split. Am Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro und an der Schutzplanke und dem Verkehrsschild von rund 4.000 Euro.

