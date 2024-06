Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Ilmenau, Friedrich-Ebert-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 28.06.2024 gegen 14:40 Uhr befuhren eine 41-jährige Skodafahrerin, ein 61-jähriger VW-Fahrer sowie ein 80-jähriger Fordfahrer hintereinander die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Friesenstraße. Aufgrund einer Rotlichtphase der Lichtzeichenanlage hielten die Skodafahrerin und der VW-Fahrer verkehrsbedingt hintereinander an. Der dahinter fahrende Fordfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den davor stehenden VW-Fahrer auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf die davor wartende Skodafahrerin geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde der 61-jährige VW-Fahrer leicht verletzt und in das IKK Ilmenau verbracht. Der an allen drei Pkw entstandene unfallbedingte Gesamtsachschaden wurde mit circa 13000,-EUR angegeben.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell