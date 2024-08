Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall gebaut- weitere Geschädigte/ Zeugen gesucht (08.08.2024)

Villingendorf (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 5522 zwischen Villingendorf und Bösingen einen Unfall verursacht und dabei einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 39.000 Euro verursacht. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW ID.4 pro war gegen 21.45 Uhr auf der K 5522 von Rottweil herkommend in Richtung Bösingen unterwegs, kam auf Höhe des Sportplatzes Herrenzimmern in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen eine Schutzplanke. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme bei dem Autofahrer deutliche Hinweise für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Den Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben, sowie auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Am VW, der rund herum beschädigt war, entstand ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Leitplanke schätzten die Polizisten auf etwa 4.000 Euro. Nach derzeitigen Stand kann nicht ausgeschlossen werden, der 58-Jährige auf der Strecke von Rottweil nach Bösingen noch weitere Unfälle verursacht haben könnte. Das Polizeirevier Rottweil sucht deshalb nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell