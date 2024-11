Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Eine 50-jährige Frau aus Pirmasens parkte am 15.11.2024 gegen 17:00 Uhr ihren Smart in der Mozartstraße in Pirmasens in Fahrtrichtung Angerweg am linken Fahrbahnrand. Als sie am 17.11.2024 gegen 15:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren Beifahrerseite fest. Vermutlich touchierte ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Ein oder Ausparken das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf ca. 1500 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

