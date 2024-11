Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Geschädigter gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 18.11.2024, gegen 18.00 Uhr stieß der Fahrer eines Kippers in der Maxstraße an einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW BMW 3 er. Der Schaden steht bislnag nicht fest. Hiernach versuchte der Kipperfahrer den Geschädigten selbständig ausfindig zu machen, was nicht gelang und er den Verkehrsunfall verspätet bei der Polizei anzeigte. Bei der Anzeigenaufnahme befand sich der beschädigte BMW nicht mehr an der Unfallstelle und leider konnte der Fahrer des Kippers sich nicht mehr an dessen Kennzeichen erinnern, so dass der Geschädigte derzeit nicht feststeht. Dieser möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 in Verbindung setzen. /pizw

