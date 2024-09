POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots) - Am 17.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, fädelten Unbekannte über die sogenannte "Messaging-Masche" zwei betrügerische Geldüberweisungen ein und ergaunerten auf diesem Wege insgesamt mehr als 3.000 Euro. Die beiden in Bonn und in Meckenheim wohnhaften Geschädigten erhielten zunächst auf ihrem Handy eine Messaging-Nachricht, in ...

mehr