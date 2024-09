Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach "homejacking" - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03. September 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.-02.09.2024 - Kuddewörde

In der Zeit vom 01.09.2024, 23.00 Uhr bis 02.09.2024, 07.00 Uhr wurde in Kuddewörde, in der Sachsenwaldstraße bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl auch ein Mercedes AMG G63 entwendet.

Ersten Erkenntnissen nach gelangten unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise ins Innere eines ehemaligen Gutshauses. Sie durchsuchten einzelne Räumlichkeiten und nahmen auch einen Fahrzeugschlüssel an sich. Der dazugehörige graue Mercedes AMG mit Oldesloer kennzeichen stand geparkt auf dem Grundstück und wurden anschließend mit Originalschlüssel entwendet.

Die Hausbewohner schliefen während des Einbruchs. Die Tat wurde durch sie erst morgens bemerkt.

Die Höhe des Stehlgutes beträgt ca. 210.000,- Euro.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wem sind im Tatzeitraum im Bereich der Sachsenwaldstraße in Kuddewörde sowie in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell