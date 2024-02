Moers (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 16:50 Uhr und 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Schröder-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dort die Räume. Die Täter nahmen Gold- und Silberschmuck mit. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. BH/ 240203-2256 Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

