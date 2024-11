Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241118 - 1116 Frankfurt - Gallus: Polizei legt sich auf die Lauer - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Im Zeitraum von Samstag (16. November 2024) auf Sonntag (17. November 2024) kam es zu einem Diebstahl von einem Fahrzeug. Die Polizei nahm zwei Autodiebe fest.

Der 46-jährige Geschädigte meldete der Polizei gegenüber am Sonntag gegen 11:20 Uhr das Fehlen seines Autos. Er teilte mit, dass das Fahrzeug der Marke Dodge über eine Funktion zur Ortung des Autos verfüge und er den aktuellen Standort abrufen könne. Das Auto sei in Bewegung und auf der Throner Straße zum Stehen gekommen. Polizeibeamte legten sich anschließend auf die Lauer. Kurze Zeit später näherten sich dem gestohlenen Fahrzeug zwei 16-Jährige, welche sich in das Auto setzten. Die Beamten nahmen die Autodiebe sodann fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten die Jugendlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell