Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Kell am See

Hermeskeil (ots)

Zwischen Samstag, den 24.08.2024 gegen 23:00 Uhr, und Sonntag, den 25.08.2024 gegen 14:00 Uhr, kam es in Kell am See in der Straße "Wiesplätzchen" Höhe Hausnummer 22 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte der unbekannte Fahrzeugführer einen parkenden PKW der Marke Ford, sodass an dem PKW Sachschaden entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise bitte an die

PI Hermeskeil 06503-91510 pihermeskeil@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pi.Hermeskeil

