Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf

Bechhofen (ots)

Bereits am Montag, 11.11.2024, gegen 14.40 Uhr befuhr die 33-jährige Fahrerin eines schwarzen PKW Skoda Karoq die Hauptstraße von Homburg kommend in Richtung Rosenkopf. Hinter ihr fuhr ein violetter PKW Toyota Aygo. In Höhe der Hausnummer 55 musste die Skoda-Fahrerin zwischen geparkten Fahrzeugen einscheren, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, was den Fahrer des PKW Toyota dazu veranlasste den Skoda zu überholen. Hierbei musste das erste Fahrzeug im Gegenverkehr eine Vollbremsung durchführen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des abbremsenden Fahrzeuges und Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 in Verbindung setzen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell