POL-SU: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt - Blutprobe

Siegburg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (26. November) wurde in ein Ladenlokal in Siegburg eingebrochen. Gegen 10 Uhr bemerkte der Sohn der Eigentümerin eines Ladenlokals an der Scheerengasse den Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte das Fenster oberhalb der Eingangstür eingedrückt und das Geschäft einbruchstypisch durchsucht. Offenbar gelangte der Tatverdächtige durch das Fenster in das zur kosmetischen Pflege von Fingernägeln genutzte Lokal, durchsuchte ...

