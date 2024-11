Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Radfahrern/Mitfahrerin leicht verletzt

Troisdorf (ots)

In Troisdorf kam es am Dienstagvormittag (26. November) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 10:05 Uhr fuhren im Ortsteil Rotter See zwei Jugendliche auf ihren Zweirädern nebeneinander auf dem breiten, kombinierten Geh- und Radweg entlang der Spicher Straße in Fahrtrichtung Spich. In Höhe eines Einkaufsmarktes schätzte der 16 Jahre alte Mountainbike-Fahrer den Abstand zu dem neben ihm fahrenden Pedelec nach eigener Aussage falsch ein und kam zu nah an ihn heran. Der Jugendliche verfing sich mit dem Lenker in der Tasche des 17-Jährigen neben ihm. Dieser geriet ins Straucheln und stürzte. Dabei kam nicht nur er selbst zu Fall, sondern auch eine 16-Jährige, die auf dem Pedelec mitgefahren war. Die junge Frau zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Die beiden männlichen Beteiligten blieben unverletzt. An dem Pedelec entstand Sachschaden im geschätzten unteren dreistelligen Eurobereich. Der 16-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern nur gestattet ist, wenn andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht behindert oder gar gefährdet werden. Ausreichender Sicherheitsabstand ist zu halten. Das Mitnehmen einer zweiten Person auf dem Fahrrad ist lediglich gestattet, wenn die mitgenommene Person das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Die Personenbeförderung ist dann auch nur mit einem geeigneten Kindersitz oder Anhänger zulässig. (Uhl) #Leben

