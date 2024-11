Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen/ Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß verletzt

Windeck (ots)

Am Montag (25. November) kam es in Windeck-Leuscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 14:40 fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Audi über die Landesstraße 312 (L 312) in Fahrtrichtung Eitorf. An der Abzweigung auf die Landesstraße 147 (L 147) beabsichtigte er nach links in Richtung Weyerbusch abzubiegen. Dabei missachtete er aus ungeklärter Ursache den entgegenkommenden Verkehr. So kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 33 Jahre alten Frau, die auf der L 312 in Richtung Leuscheid fuhr. Die beiden Autos krachten frontal ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Fiesta gegen einen Lkw, der an der Einmündung wartete, um von der L 147 auf die L 312 einzufahren. Der Audi-Fahrer und die Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall derart verletzt, dass sie sich zwar selbst aus ihren Fahrzeugen befreien konnten, aber zur ärztlichen Behandlung mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht wurden. Der 60-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sicherte vor Ort die entstandenen Spuren und nahm die Aussagen von Beteiligten und Zeugen auf. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Unfallverursachers ergaben sich während der Unfallaufnahme nicht. Die entstandenen Beschädigungen an den Pkw waren so stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Der 59-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten müssen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell