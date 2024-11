Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Feuerwehren erneut Ziel von Einbrechern - Feuerwache in Siegburg und Sankt Augustin betroffen

Sankt Augustin/Siegburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 23. November, sind Einbrecher in die Feuerwachen der Feuerwehr Sankt Augustin, Löscheinheit Buisdorf, sowie in die Feuerwehr Siegburg, Löscheinheit Kaldauen/Stallberg eingedrungen. In beiden Fällen brachen die Täter in die Fahrzeughallen der Löschgruppen ein und entwendeten hydraulische Rettungsgeräte, die zusammen mehrere zehntausend Euro wert sind. Bereits am 14. November wurde die Löschgruppe Altenrath in Troisdorf Opfer eines ähnlichen Einbruchs (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/5909539).

Mit Gewalt brachen die Täter die Zugangstüren zu den Fahrzeughallen in der Frankfurter Straße in Sankt Augustin und der Hauptstraße in Siegburg auf. Die gestohlenen Kombigeräte, bestehend aus "Schere-Spreizer" des Herstellers Weber-Rescue, waren im Laderaum der geparkten Löschfahrzeuge mit Spanngurten gesichert.

Im Feuerwehrhaus in Sankt Augustin durchsuchten die Einbrecher zusätzlich die Sozialräume der Wehrleute und brachen die verschlossene Tür zum Führungsraum auf. Dort versuchten sie vergeblich, einen Tresor zu öffnen.

Die Spurensicherung der Polizei Rhein-Sieg-Kreis hat an den Tatorten mögliche Beweismittel gesammelt. Ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Taten wird vermutet und fließt in die laufenden Ermittlungen ein.

Hinweise zu dem Vorfall oder zum Verbleib der gestohlenen Rettungsgeräte nimmt die Polizei in Sankt Augustin unter 02241 541-3321 oder die Polizei Siegburg unter -3131 entgegen. (Bi)

