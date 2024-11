Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Verletzte nach Pkw-Frontalzusammenstoß in Hennef

Hennef (ots)

Am Samstag (23.11.2024) um 19:40 Uhr wurden drei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Hennef leicht verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr eine 36-jährige Frau aus Buchholz (Westerwald) mit ihrem Pkw Lexus gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Beifahrer die Westerwaldstraße in Richtung Hennef-Uckerath. In der Gegenrichtung befand sich ein 27-jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem Pkw Skoda, der die Westerwaldstraße aus Richtung Hennef-Uckerath kommend in Fahrtrichtung Hennef befuhr. In Höhe der Einmündung Westerwaldstraße/ Fernblick geriet der 27-Jährige in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Lexus zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste vor Ort durch die Feuerwehr befreit werden, die beiden anderen Verletzten konnten sich aus dem Lexus eigenständig befreien. Alle drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch behandelt, sie wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Westerwaldstraße musste für den Verkehr zunächst komplett gesperrt werden, später wurde der Verkehr bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 21:45 Uhr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (Schu)

