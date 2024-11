POL-SU: Senior kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt

Siegburg (ots) - Am Dienstagabend (19. November) zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in ein Schuh- und in ein Bekleidungsgeschäft in Siegburg. Ein Tatverdächtiger konnte in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Gegen 21:15 Uhr erhielt die polizeiliche Einsatzleitstelle im Rhein-Sieg-Kreis den ersten Anruf, dass soeben in ein ...

mehr