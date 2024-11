Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: AIDA verweigert Mitnahme: Bundespolizei schreitet ein

Rostock (ots)

Am Vormittag des 31. Oktober 2024 verweigerte die Reederei AIDA einer alkoholisierten Passagierin am Warnemünde Cruise Center den Zutritt zur AIDAmar. Die 53-jährige deutsche Staatsangehörige konnte aufgrund ihres Zustands nicht an der geplanten Kreuzfahrt teilnehmen, was gegen 14:30 Uhr zu lautstarken Auseinandersetzungen führte.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle der Person durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellte sich heraus, dass die Passagierin von der Staatsanwaltschaft Aachen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

In Abstimmung mit der Landespolizei wurde der Frau ein Platzverweis erteilt. Aufgrund ihrer Uneinsichtigkeit und anhaltender Störung wurde eine richterliche Entscheidung zur Freiheitsentziehung eingeholt. Die Frau wurde bis 17:30 Uhr in Gewahrsam genommen und anschließend auf freien Fuß gesetzt.

