Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei setzt Platzverweis gegen aggressiven Fahrgast durch

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:36 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock über eine Störung im Regionalexpress RE 52931 informiert. Ein 24-jähriger somalischer Staatsangehöriger, der ohne gültigen Fahrausweis reiste, belästigte während der Fahrt andere Fahrgäste. Nach Ankunft des Zuges am Bahnhof Wismar nahmen Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Wismar den Sachverhalt vor Ort auf.

Die Kommunikation mit dem Mann gestaltete sich zunächst schwierig, da der Beschuldigte kein Deutsch sprach. Die Beamten klärten ihn schließlich in englischer Sprache über die gesetzlichen Folgen auf. Während des Einsatzes zeigte der Mann ein äußerst aggressives Verhalten. Er bedrohte einen Beamten der Bundespolizei mit den Worten "I will kill you", zusätzlich spuckte er dabei mehrfach auf den Boden.

Aufgrund seines Auftretens sprachen die Bundespolizisten dem Mann ein Platzverweis für den Bahnhof Wismar aus und begleiteten ihn aus dem Bahnhofsbereich.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet

