BPOL-HRO: Zug erfasst Auto im Rostocker Überseehafen

Rostock (ots) - Am 27. Oktober 2024 gegen 06:45 Uhr nahmen Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock einen 30-jährigen Bulgaren am Überseehafen Rostock fest. Bei der Kontrolle und Überprüfung seiner Personaldaten stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte ihn ausgeschrieben, da er noch eine offene Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.750,- Euro ...

mehr