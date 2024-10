BPOL-HRO: Zwischenfall mit Traktor am Bahnübergang - Zug rechtzeitig gestoppt

Wismar (ots) - Am heutigen Morgen kam es am Bahnübergang Wismar Philosophenweg zu einem gefährlichen Zwischenfall. Eine bislang unbekannte männliche Person befand sich direkt am Gleis, trotz der geschlossenen Schranken. Der herannahende Regionalzug RB 11 (Zugnummer 13110) wurde dadurch zur Gefahrenbremsung gezwungen. Trotz wiederholter Hupsignale des ...

mehr