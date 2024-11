Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fahrzeughalle einer Feuerwehrwache - Zwei akkubetriebene Rettungsgeräte entwendet

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, den 14. November, kam es zu einem Einbruch in die Feuerwehrwache am Heidegraben im Troisdorfer Ortsteil Altenrath.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei akkubetriebene Rettungsgeräte, die im Zeitraum zwischen 00:05 Uhr und 06:30 Uhr, entwendet wurden. Gestohlen wurden ein sogenannter Spreitzer und eine Rettungsschere im Gesamtwert von etwa 17.000 Euro.

Am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr fiel einem Zeugen auf, dass Mülltonnen vor dem Rolltor der Fahrzeughalle standen. In diesem Bereich wurde auch eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ebenso gab es Hebelspuren an der Haupteingangstür und den Seitentüren. Da sie die Türen nicht öffnen konnten, verschafften sich die Einbrecher mutmaßlich durch das Fenster Zugang zur Halle.

Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen.(Ha)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell