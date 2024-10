Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim (Hessen). Am Samstag (28.09.) kam es kurz vor Mitternacht in einem Wohnhaus in der Schwimmbadstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 69-jährigen rumänischen Staatsangehörigen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten zwei Männer im Alter von 57 und 69 Jahren, gegen 23 Uhr, in einer Wohnunterkunft für Zeitarbeiter in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihnen. Hierbei soll der 57-Jährige mehrfach mittels zweier Messer auf den 69-Jährigen eingestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Andere Bewohner des Hauses wurden auf den Streit aufmerksam, konnten den 57-Jährigen stoppen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen den 57-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Der verletzte 69-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Der 57-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Sonntag (29.09.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Vollrauschs (§ 323a StGB) im Zusammenhang mit dem Verdacht der Begehung einer gefährlichen Körperverletzung, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

