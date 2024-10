Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Sonntag (29.09.) kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 46-jährige aus Künzell befuhr die Haderwaldstraße in Fahrtrichtung Abt.-Richard-Straße. In Höhe der Gaststätte Poseidon verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und stieß gegen einen Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 46-Jährige stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Passant bemerkte den auf der Straße liegenden Künzeller und verständigte die Rettungskräfte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Niederaula. Am Freitag (27.09.), um 9 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula aus dem Steigerweg nach links auf die Hersfelder Straße in Richtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer Ampel kam es zum Zusammenstoß mit einer 86-jährigen Fußgängerin, die die Fahrbahn betrat. Trotz sofortigem Bremsmanöver wurde die Fußgängerin vom Pkw erfasst. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Freitag (27.09.), gegen 20:40 Uhr, bis Sonntag (29.09.), gegen 12:30 Uhr, parkte ein 46-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen weißen Mercedes Sprinter im Vlämenweg, Höhe der Hausnummer 20. Ein unbekannter Pkw-Fahrer zerkratzte das Fahrzeug beim Vorbeifahren an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Samstag (28.09.), um 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße einen parkenden schwarzer Kia Sportage. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 50 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall mit Motorrad

Feldrücken. Am Sonntag (29.09.), gegen 15:05 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der L 3139, Abzweig K 132 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Frankfurt befuhr mit seinem Fahrzeug die Landstraße in Richtung Ulrichstein. Ein Pkw-Fahrer befuhr aus Richtung Feldkrücken in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der 84-jährige Autofahrer aus Ulrichstein blieb unverletzt. Ein Gutachter war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen zur Klärung der Unfallursache vor Ort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter 06641-971-0.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell