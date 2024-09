POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Am Samstag, den 28.09.24 gg. 22:50 Uhr befuhr ein Ford Transit Courier mit FD-Kennzeichen die B 284 von Wüstensachsen in Richtung Gersfeld. Kurz vor dem Abzweig zur Wasserkuppe kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei entzündete sich das Fahrzeug und brannte fast vollständig aus. Der Fahrzeugführer verlies das Fahrzeug und flüchtete vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Am Fzg. entstand Schaden in Höhe von ca. 20.000 EUR Im Einsatz war die Feuerwehr Gersfeld, Mosbach und Schachen.

Wer Angaben zum Unfallgeschen oder einem nächtlichen Fußgänger im dortigen Bereich machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0 zu melden.

