Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Heringen - Am Donnerstag, den 26.09.2024 um 06:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Dermbach mit ihrem Fahrzeug die Landstraße 3306 aus Richtung Wölfershausen kommend in Richtung Lengers. Am Ortseingang von Lengers, unmittelbar vor der Einmündung in die Landstraße 3172 (Landecker Straße) fuhr die 21-jährige dem vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden unbekannten Verkehrsteilnehmer mit geringer Geschwindigkeit auf. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Die 21-Jährige war zunächst perplex und versäumte es, sich das Kennzeichen zu notieren. Nachdem sie längere Zeit vergebens auf die Rückkehr des Geschädigten gewartet hatte, meldete sie sich bei der Polizei. Nach ihren Angaben handelte es sich um einen grauen Kleinwagen. Näheres ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro am Fahrzeug der 21-Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Polizeistation Bad Hersfeld, VA´e Zimmer)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell