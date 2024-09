Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld - Zeugen gesucht!

Hünfeld. Auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen des Anwesens Großenbacher Straße 46 ereignete sich zwischen Donnerstag (26.09.), gegen 15 Uhr, und Freitag (27.09.), gegen 5.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Renault Laguna stand dort in diesem Zeitraum auf einem Parkstreifen. Als der Halter aus Hünfeld am Freitagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er Beschädigungen am Außenspiegel sowie am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580.

Verkehrsunfallflucht: Motorhaube beschädigt nachfolgenden Pkw auf der B 27

Hünfeld. Am Dienstag (17.09.), gegen 16 Uhr, ereignete sich auf der B 27, von Hünfeld kommend, circa 700 Meter vor dem Ortseingang Burghaun, eine Verkehrsunfallflucht. Von einem Pkw löste sich eine augenscheinlich unsachgemäß befestigte schwarze Motorhaube und beschädigte in der Folge einen nachfolgenden Pkw. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum unfallverursachenden Pkw konnten folgende Informationen ermittelt werden. Bei der besagten schwarzen Motorhaube handelt es sich um ein Modell aus Kunststoff (GFK), welches in der Tuningszene verwendet wird. Nach aktuellen Erkenntnissen war diese an einem Peugeot 206 CC verbaut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfall

Gersfeld. Am Donnerstag (26.09.) kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer aus Ebersburg befuhr die K 68 aus Richtung Dalherda kommend in Fahrtrichtung Schmalnau. Kurz nach der Straße "Unterheeg" kam er in einer Rechtskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss prallte der Fiat gegen einen Baumstupf. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Am Donnerstag (26.09.) kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Neukirchen, ein 56-jähriger Dacia-Fahrer aus Fulda sowie ein 47-jähriger BMW-Fahrer aus Dipperz befuhren in genannter Reihenfolge die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als der 19-Jährige und der 56-Jährige verkehrsbedingt bremsen mussten, erkannte dies der 47-Jährige zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf den VW aufgeschoben. Der 56-jährige Dacia-Fahrer wurde hierbei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Verkehrsunfall

Künzell. Am Donnerstag (26.09.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro entstand. Ein Lkw fuhr in der Justus-Liebig-Straße in Petersberg von einem Firmengelände in den fließenden Verkehr ein und riss sich hierbei den Tank auf. Es verteile sich im Anschluss über mehrere hundert Meter Diesel auf der Fahrbahn bis die Beschädigung bemerkt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befuhren ein 35-jähriger Ford-Fahrer aus Neuhof, eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin aus Eichenzell sowie ein 33-jähriger VW-Fahrer aus Mainz ebenfalls die Justus-Liebig-Straße in genannter Reihenfolge. In Höhe des Kreisels mussten alle drei Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen. Auf Grund des Dieselfilms auf der Fahrbahn rutschen alle Fahrzeuge ineinander. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.09.), um 13:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Friedloser Straße aus Richtung "Im Zellersgrund" in Richtung Stadtmitte. Nach aktuellen Informationen kam er aufgrund eines technischen Defekts nach links und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw und der Beschilderung in Höhe von rund 4.700 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ampelanlage beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (25.09.), um 16 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die Homberger Straße und bog von dort nach rechts in die Wehneberger Straße ab. Dabei kollidierte die Zugmaschine mit der Ampelanlage, wodurch das oberste Lichtanlagengehäuse abfiel. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Heringen. Am Mittwoch (25.09.), um 21:15 Uhr, befuhren ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen und ein 27-jähriger Krad-Fahrer aus Friedewald in dieser Reihenfolge in Herfa die Lautenhäuser Straße aus der Friedewalder Straße kommend in Richtung L 3255. In Höhe der Hausnummer 7 beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts einzubiegen und lenkte nach links, um den Kurvenradius zu vergrößern. Der Kradfahrer fuhr in diesem Moment am Pkw vorbei. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Donnerstag (26.09.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrer Mercedes A-Klasse die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 95 musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) auf. Durch die Wucht des Aufpralls verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich er sich leicht. Der Zweiradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell