Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl aus Sattelzug - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Sattelzug

Kalbach. Zwischen Mittwochabend (25.09.) und Donnerstagmorgen (26.09.) schlitzten Unbekannte auf dem Parkplatz Forsthaus auf der A 7 in südlicher Richtung die Plane eines Sattelzuges auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. In der Hauswurzer Straße im Ortsteil Rommerz brachen unbekannte am Donnerstag (26.09.), zwischen 15.45 Uhr und 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu die Eingangstür auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

