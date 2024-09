Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Einsatz an Hilderser Schule

Hilders. Am Donnerstag (26.09.) kam es, gegen 13.45 Uhr, zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in einer Schule in Hilders in der Auersburgstraße. Anlass war die Meldung, dass dort ein unbekannter flüssiger Stoff außerhalb einer Unterrichtsstunde ausgetreten sein soll, wir berichteten.

Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort dokumentiert. Aufgrund der Befragung der Schüler haben sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda keine Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz ergeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging eine Flasche außerhalb einer Unterrichtsstunde durch Schüler zu Bruch, in der sich unter anderem Desinfektionsmittel und Essensreste befanden. Dadurch wurde die Kleidung einiger Schüler bespritzt und ein übler Geruch freigesetzt.

Alle betroffenen Schüler, die teilweise über Atemprobleme klagten, sowie eine Reinigungskraft wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut und danach unverletzt den Erziehungsberechtigten übergeben beziehungsweise nach Hause entlassen.

