POL-OH: Verkehrsunfall mit Traktor

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (26.09.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis (Thüringen) mit einem Traktor mit Anhänger die Weimarer Straße in Richtung Langebrückenstraße. Am Ausgang des Weimarer Tunnels musste der Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt stark abbremsen und dem vorausfahrenden Klein-Pkw nach links ausweichen. Dabei wurde der Traktor vom Anhänger nach links geschoben und prallte gegen die linke Tunnelwand. Außerdem wurde die Anhängerkupplung beschädigt, sodass sich der Anhänger vom Traktor löste und die Fahrbahn beschädigte. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zum vor dem Traktor fahrenden Kleinwagen machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

