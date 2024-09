Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einsatz in Hilderser Schule

Fulda (ots)

Hilders. Am Donnerstag (26.09.), gegen 13.45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in einer Schule in Hilders in der Auersburgstraße ein unbekannter flüssiger Stoff außerhalb einer Unterrichtsstunde ausgetreten sein soll.

Neben der Polizei war rund 60 Feuerwehrkräfte und 15 Kräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten die Personen - zumeist Schüler - den betroffenen Raum bereits selbstständig verlassen. Einige von ihnen wurden aufgrund von Atembeschwerden von Feuerwehr und Rettungsdienst betreut und danach nach Hause entlassen.

In Bezug auf den unbekannten Stoff traf die Feuerwehr alle notwendigen Maßnahmen. Die Flüssigkeit wurde gebunden, verpackt und soll im Nachgang untersucht werden.

Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort dokumentiert. Aktuell liegen uns noch keine fundierten Informationen vor, um den unbekannten Stoff genau definieren oder bezüglich der Hintergründe und Umstände des Austretens der Flüssigkeit eine Aussage treffen zu können.

(PB)

