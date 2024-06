Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Einbrüche

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 28.6.2024 in mehrere Objekte in Beckum ein.

Unbekannte schlugen ein Fenster einer Fahrschule am Mühlenweg ein und gelangten in die Lehrräume. Dort stahlen der oder die Täter Geld.

Des Weiteren war das Freibad am Dalmerweg Ziel von Einbrechern. Hier wurden das Kassenhäuschen und der Kiosk angegangen. Allerdings erbeuteten die Täter nichts.

Eine weitere Tat ereignete sich auf der Rheinischen Straße im Phönixpark. Ein Zeuge meldete drei Personen, die am Freitagmorgen (28.6.2024) gegen 6.15 Uhr mit einer Axt auf eine Tür des Kiosk einwirkten. Der Beckumer näherte sich dem Gebäude, woraufhin die Jugendlichen flüchtete. Zwei von ihnen waren komplett schwarz und einer war komplett weiß gekleidet.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell