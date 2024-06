Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannter Angreifer wird gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 26.6.2024, 18.05 Uhr kam es auf der Oststraße in Beckumer zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter beschimpfte einen 27-Jährigen aus Rüthen und schlug diesem dann mit der Faust gegen den Kopf. Als sich der Angegriffene wehrte, flüchtete der Unbekannte. Dieser ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare und war bekleidet mit einer langen schwarzen Jeans sowie einem schwarzen T-Shirt. Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell