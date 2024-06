Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise zu Gruppe nach Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.4.2024 kam es gegen 21.40 Uhr auf der Antoniusstraße in Beckum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 47-Jähriger und ein 46-Jähriger, beide aus Beckum, hielten sich auf dem dortigen Kirchplatz auf. Ebenso vier junge Männer. Aufgrund sprachlicher Missverständnisse kam es zu zunächst zu einem Streit zwischen den Beteiligten. Im weiteren Verlauf wurde der 47-Jährige von dem Quartett körperlich angegriffen. Sein 46-jähriger Begleiter griff ein, um die Auseinandersetzung zu unterbinden. Dabei wurde er ebenfalls angegriffen und wie der Ältere leicht verletzt. Die vier Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Innenstadt.

Sie werden wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, drei Personen schlank, eine Person mit kräftiger Statur, vermutlich arabischer Herkunft, waren jeweils mit einer Jeanshose bekleidet. Zwei Personen trugen ein weißes T-Shirt.

Wer hat am Donnerstagabend die Personen gesehen, die sich auf dem Kirchplatz aufhielten und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell