Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Am Mittwochnachmittag (25.09.), gegen 16 Uhr, kam es auf der L 3418 zwischen Kohlhaus und Johannesberg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 23-jährige Fahrer eines Seat Leon die Straße in Richtung Johannesberg. In Höhe einer Kurve verlor der Fahrer bei nasser Straße aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Seat geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen sowie einem Baum. Fahrer und Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug, welches sich an dem Baum verkeilte, wurde durch die Feuerwehr freigeschnitten und danach abgeschleppt. Des Weiteren wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt. Bei dem Unfall entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

HEF

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - mehrere Verletzte

Bebra. Am Donnertagmorgen (26.09.), gegen 6.50 Uhr, kam es auf der L 3250 zwischen Bebra-Weiterrode und Ronshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Hersfeld die Landstraße in Richtung Weiterrode. Zur gleichen Zeit war ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ronshausen in Richtung Ronshausen unterwegs. Der 47-Jährige wollte in einem Kreuzungsbereich von der Abbiegespur in Richtung Iba abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes. Beide Fahrer sowie der Beifahrer im Mercedes wurden leichtverletzt und in der Folge in Krankenhäuser transportiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

(PB)

