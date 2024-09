Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Crash zwischen Pkw und Lkw

Hünfeld. Glück im Unglück hatte eine 24-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen (25.09.): Die Frau aus Gütersloh war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld-Schlitz und Fulda-Nord unterwegs, als es zum Unfall mit einem Lkw kam. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen fuhr der 58-jährige Sattelzugführer auf der mittleren Fahrspur, als er zum Überholen auf die linke Spur wechselte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort befindlichen Fahrzeug der 24-Jährigen. Der Mercedes verkeilte sich in der Folge zwischen dem Lkw und der Betonschutzwand. Entgegen erster Informationen war die Pkw-Fahrerin glücklicherweise nicht eingeklemmt und konnte ihr Auto über die Beifahrerseite verlassen. Sie kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Fahrbahn konnte gegen 12 Uhr für den Verkehr, der während der Bergungsarbeiten über den Stand- und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeilief, wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 52.500 Euro geschätzt.

Julissa Sauermann

Verkehrsunfall mit Linienbus

Fulda. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin aus Bad Hersfeld wurde bei einem Unfall am Dienstag (24.09.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 16 Uhr in Fulda die Weserstraße in Richtung Donaustraße. Im Kreuzungsbereich Weichselstraße / Weserstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus, welcher die Weichselstraße in Richtung Mainstraße befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (24.09.) erlitt ein 49-jähriger Dacia-Fahrer aus dem Wetteraukreis leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 15.35 Uhr in Fulda die Mainstraße in Richtung Kohlhäuser Straße. Kurz vor der Kreuzung Mainstraße / Kohlhäuser Straße fuhr eine nachfolgende 53-jährige VW-Fahrerin auf den Dacia auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (24.09.), gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Rotenburger mit seinem Golf den Breitinger Kirchweg und beabsichtigte nach rechts auf die Straße "Obertor" einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Mountainbike-Fahrer aus Bebra, welcher die Straße "Obertor" in Richtung Mündershäuser Straße befuhr. Der Mountainbike-Fahrer wurde leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

17.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.09.), gegen 19 Uhr, bog ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Bad Hersfeld von der B 62 nach rechts in die Kolpingstraße ab. Eine 76-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Bad Hersfeld wollte von der Kolpingstraße auf die B 62 in Richtung Bad Hersfeld abbiegen. Der Fahrer des Mercedes stieß während des Abbiegens gegen die linke Fahrzeugseite der 76-Jährigen. Das Fahrzeug war in der Folge nicht mehr Fahrbereit. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell