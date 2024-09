Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Steinbruch - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Steinbruch

Ehrenberg (Rhön). Zwischen Sonntagnachmittag (22.09.), 14 Uhr, und Montagmorgen (23.09.), 4.25 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "Bildstein" im Ortsteil Thaiden in eine Werkstatt- und Fahrzeughalle auf dem Gelände eines Steinbruchs ein. Die Täter fuhren mit unbekannten Fahrzeugen an ein Waldstück, das an das Betriebsgelände angrenzt und liefen von dort aus zur Halle. Hier brachen sie ein Rolltor auf und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Die Täter verluden das Diebesgut - elektronische Werkzeuge und Edelmetalle - im Wert von rund 5.000 Euro auf eine Schubkarre und transportierten dieses so zu den Fahrzeugen. Als ein Mitarbeiter des Steinbruchs aufs Gelände fuhr, flüchteten die Unbekannten mit den Fahrzeugen über ein Feld vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Salzschlirf. In der Hermann-Vollrath-Straße brachen Unbekannte am Dienstag (24.09.), zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein . Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und hebelten ein Vorhängeschloss einer leerstehenden Wohnung auf. Dort stahlen sie mehrere Messer und hinterließen rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell