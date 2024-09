Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 10.000 Euro Schaden bei Gartenhüttenbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

10.000 Euro Schaden bei Gartenhüttenbrand

Bad Hersfeld. Ein aufmerksamer Spaziergänger wurde am Montagmittag (23.09.), gegen 12.35 Uhr, auf einen Gartenhüttenbrand in einer Kleingartengartenanlage im Hubertusweg aufmerksam und alarmierte umgehend die Rettungsleitstelle. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten, brannte diese komplett aus. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären. Diese dauern an.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell