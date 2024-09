POL-OH: Kennzeichen von Anhänger gestohlen - Getränkekisten gestohlen

Fulda (ots) - Pkw zerkratzt Fulda. Unbekannte zerkratzen am Freitag (20.09.), zwischen 10.25 Uhr und 12 Uhr, die Beifahrerseite eines in einem Parkhaus am Universitätsplatz abgestellten silbernen Land Rover. Es entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über ...

