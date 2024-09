Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt - Pkw beschädigt - Diebstahl eines E-Rollers

Fulda (ots)

Pkw zerkratzt

Fulda. Unbekannte zerkratzen am Freitag (20.09.), zwischen 10.25 Uhr und 12 Uhr, die Beifahrerseite eines in einem Parkhaus am Universitätsplatz abgestellten silbernen Land Rover. Es entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Flieden. Zwischen Freitag (20.09.), 22.30 Uhr und Samstag (21.09.), 1.20 Uhr, wurde ein VW Polo im Ortsteil Rückers durch unbekannte Personen beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz hinter dem Sporthaus abgestellt. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Fahrerscheibe des Pkws ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Rollers

Neuhof. Am Freitag (20.09.), in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, wurde ein E-Roller im Wert von mehreren hundert Euro, der am Bahnhof im Bereich eines Fahrradständers abgestellt und angeschlossen war, durch unbekannte Täter gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

