Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Krad und Bargeld gestohlen - Holz entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Herbstein. In der Straße "An der Bleiche" entwendeten unbekannte Täter von drei geparkten Pkw jeweils das vordere amtliche Kennzeichen. Es handelt sich dabei um die Kennzeichen "GI-JG 308" (grauer Daimler C 200 d), "GI-SV 49" (grauer Opel Astra) sowie "VB-SJ 1113" (weißer Ford Focus). Der Diebstahl fiel am Samstagabend (21.09.), gegen 22 Uhr, auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Krad und Bargeld gestohlen

Herbstein. Im Schoberweg in Schlechtenwegen wurde zwischen Samstagabend (21.09.), gegen 23 Uhr, und Sonntag (22.09.), gegen 0.30 Uhr, eine Husqvarna TE 300i durch Unbekannte entwendet. Das blau-weiße Fahrzeug mit gelben Streifen hat einen Wert von rund 7.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls fand im dortigen Bereich eines Campingplatzes eine Veranstaltung statt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter sich zudem unbefugt Zutritt zu mehreren Zelten und Pkw verschafft und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Holz entwendet

Alsfeld. Aus einem Garten in der Steingasse in Elbenrod entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstag (14.09.), gegen 12 Uhr, und Sonntag (22.09.), 17 Uhr, auf bislang unbekannte Weise aufgesetztes Holz im Wert von rund 260 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell