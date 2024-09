Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am 21.09.2024 gg. 14:45 Uhr kam es in der Meisebacher Str. / Am Frauenberg zu einem Verkehrsunfall, als ein 38-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw die Meisebacher Str., von der Kreuzung Wehneberger Str. kommend, befuhr und nach rechts in die Straße "Am Frauenberg" einbog. Eine 65-jährige Frau aus Hannover befuhr zunächst den parallel zur Meisbacher Str. geführten Radweg mit ihrem Fahrrad und überquerte die Straße "Am Frauenberg". Durch den einbiegenden Hersfelder mußte die Hannoveranerin stark abbremsen und fiel vom Fahrrad gegen den Pkw des Hersfelders. Die Hannoveranerin wurde dabei leichtverletzt. Erkennbarer Sachschaden entstand dabei nicht.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ludwigsau. Am 21.09.2024 gg. 16:40 Uhr kam es auf der K1a zwischen Mecklar und Meckbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 57 jähriger Mann aus Ludwigsau befuhr mit seinem Pkw die K1a von Mecklar kommend in Richtung Meckbach und wollte nach rechts in die Lindenalle einbiegen. Ein 47 jährige Frau aus Ludwigsau befuhr ebenfalls die K1a von Mecklar in Richtung Meckbach. Noch bevor der 57 Jährige in die Lindenallee einbiegen konnte, fuhr die 47 Jährige gegen die rechte Fahrzeugseite des 57 Jährigen, verlor die Kontrolle über den eigenen Pkw und kam in einem Straßengraben zum Stehen. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 27.000 EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Verkehrsunfall mit Sachschaden Neuenstein. Am 21.09.2024 gg. 14:15 Uhr kam in im Bereich der Einmündung von der Abfahrt der BAB 7 zur B324 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65 Jähriger aus Burbach fuhr mit seinem Pkw von der BAB7 ab und wollte nach links auf die B324 in Richtung Neuenstein - Aua einbiegen, als eine 81 jährige Frau aus Knüllwald mit ihrem Pkw die B324 von Neuenstein - Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld befuhr. Der wartepflichtige Burbacher fuhr in den Einmündungsbereich und stieß mit der Knüllwalderin zusammen. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von 3500,- EUR

Polizeistation Bad Hersfeld, Hübner, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell