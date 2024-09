Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden (verletzte Kradfahrerin)

Fulda (ots)

Am Samstag (21.09.), kam es gegen 18.30 Uhr in der Rabanusstraße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 52-jähriger Ford-Fahrer aus Fulda und eine 19-jährige Motorradfahrerin, ebenfalls aus Fulda, befuhren, in dieser Reihenfolge, die Rabanusstraße von der Bahnhofsstraße kommend in Fahrtrichtung Schlossstraße. Aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs musste der Ford-Fahrer abbremsen. Dies übersah die Motorradfahrerin mit ihrer Honda offenbar und fuhr auf den Ford auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.300 Euro. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/105-0 mit der Polizeistation Fulda, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Internetwache über www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Helgert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell