Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB 4 - Lkw fährt in Baustellenabsperrung und verliert größere Menge an Kraftstoff Wildeck-Hönebach - Am Freitag (20.09.), gegen 22:30 Uhr, kam es auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach in Fahrtrichtung Westen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw beteiligt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland die BAB 4 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Im Baustellenbereich ca. ein Kilometer vor der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach fuhr der Lkw-Fahrer ohne die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers aus unbekannten Gründen gegen eine Baustellenabsperrung. Dabei wurde unter anderem der Tank des Fahrzeugs beschädigt und ca. 200 Liter Kraftstoff liefen auf die Fahrbahn. Durch andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn wurde der Kraftstoff auf einer Strecke von ca. 600 Metern verteilt. Der Lkw musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld, die Autobahnmeisterei Hönebach, die Feuerwehr Obersuhl sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz. PP Osthessen, Pressestelle, Seite 2 Der Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Westen musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl abgeleitet. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einem ca. 4km langen Rückstau. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. PASt Bad Hersfeld - Hämmelmann, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell