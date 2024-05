Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall tödlich verletzt

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. Mai) ereignete sich auf der Landstraße 366 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 57 Jahre alte Biker war mit seinem Krad gegen 16.50 Uhr auf der L 366 aus Fahrtrichtung Hottorf kommend in Fahrtrichtung Lövenich unterwegs. Zur selben Zeit bog ein 35 Jahre alter Erkelenzer, der die L 366 in Gegenrichtung mit einem Traktor befuhr, nach links in einen Feldweg ab. Hierbei kam es auf dem Fahrstreifen des Zweiradfahrers zum Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, die er durch den Aufprall erlitt. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Unfalls geben können. Melden Sie sich hierfür beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell